No przecież mają całkowicie rację. W PiSowskim raju wszyscy sie bogaciliśmy, a teraz ceny rosną, bo każdy się nachapał. To wszystko dzięki petit naczelnikowi i Jezusowi! ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Teraz PO dojdzie do władzy to pewnie znowu zbiedniejemy i ceny zaczną spadać ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )