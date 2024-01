Baba zawsze babie tak doradzi, żeby miała gorzej. Taka prawda. Niby przyjaciółki, ale jak jakaś ma bogatego męża to jak kobieta powie, że cokolwiek jej w nim nie pasuje to od razu powiedzą: rzuć go, po co się męczysz, znajdziesz innego itp. A same by takiego chciały, z zazdrości jedna drugiej by oko wydłubała. Kobiety nienawidzą innych kobiet, są dla nich konkurencją, nawet najlepsze przyjaciółki. Taka jest bolesna prawda tego pięknego świata. Pokaż całość