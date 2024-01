Ja ogólnie tego nie kapuję. Myśliwy ma mieć 100% pewności w co celuje i w co strzela. Jeśli strzela i nie ma tej 100% pewności to jak dla mnie może odpowiadać za próbę nieumyślnego zabójstwa. Cokolwiek to znaczy.

Nikt nie może chodzić i strzelać w losowe miejsca mając nadzieję, że to nie jest człowiek. Może to ktoś z mojej rodziny, może sąsiad a może dzik? Cholera, nie mam pojęcia, bo nie patrzyłem