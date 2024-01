Pora przestać oglądać się na USA.

Jak Trump prosił, żebyśmy rozbudowali swoje własne siły, to Europa go wyśmiała. A teraz co? Ameryko pomusz?

Żerujemy na USA a sami mamy w doopie zbrojenia bo na co to komu. Pieniędzy szkoda.

Wie o tym Trump, Biden i co gorsza, wiedzą amerykańscy żołnierze. I już widzę, jak z entuzjazmem tu lecą, ginąć za kraje, które żałowały wydatków na swoje własne bezpieczeństwo.



Poza tym, oni u