A co powiecie na to?50-letni plywaczek (HGW jak ich nazwac) utozsamia sie jako nastoletnia dziewczyna, wiec wystapil raze z 13 i 14 latkiami w zawodach.Ale to jeszcze nic. Poniewaz identyfikuje sie jako nastolatka, tak wiec korzystal z tej samej szatni co dziewczynki.Powiedziec 'clown world' to jak nic nie powiedziec. Niedlugo takie rzeczy w Polsce...