Boże, zlituj się opie usuń to. Co za idiotyczny pomysł. Ludznie nie rozumieją na czym polega sens pośćigów w USA, gdyby chodziło tylko o to aby szybko dyskretnie zatrzymać przestępce samochodem udającym że wiezie rower to równie dobra Polska policja mogłaby aresztować przestepców czekając jak ci wejdą ze śmieciami albo gdy wychodzą do żabki czy nie wiem gdy rozmawiają z kurierem zamiast na pełnej wejść w 20 chłopa do 2-3 mieszkań po Pokaż całość