Z tekstu wynika, że na razie przetestowali na "modelach zwierzęcych" czyli chyba nawet nie in-vivo. Badania na ludziach to 2025 czyli jak wszystko pójdzie ok to dopiero za kilka lat.



Oczywiście w USA big-pharma będzie blokować bo oni tam koszą gigantyczną kasę na insulinie, która jest pierońsko droga a tańsze odpowiedniki ludzie wręcz przemycają z Kanady.