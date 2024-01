Kiedy większość lokat kapitalu nie przynosi zysków uwzględniając inflację to trudno się dziwić że ludzie inwestują w to co przynosi comiesieczny dochód i rośnie na wartości.

W coś muszą. Jak nie będzie tego można robić w Polsce to zaczną inwestować poza granicami.

Trzymanie kasy teraz na koncie czy obligacjach to w praktyce oglądanie jak swoje pieniądze są coraz mniej są warte i są spłukiwane w toalecie.

Dodruk pieniądza i bezmyślna akcja kredytowa