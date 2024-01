Kuchciński oddał pieniądze za lot gdzie leciała również jego żona bez niego - "zryczałtowane na poziomie 572,40 zł za lot", przecież to śmieszne. To co oddał nie pokryje nawet 1 minuty jednego lotu w procedurze HEAD. To są gigantyczne koszty. Kuchciński latał niemal 100 razy w krótkim czasie.



Nie każdy też rozumie jak procedura HEAD zwiększa koszty takich podróży - to nawet 6 krotność godzinowej stawki pełnego utrzymania prywatnego odrzutowca która już Pokaż całość