Ostatnio dyskutowałem w necie z bardzo mądrą feministką. Ja jej dawałem dane, że to kobiety mają lepiej odnośnie emerytur, bo nie dość, że mniej wpłacają hajsu do systemu, to jeszcze wyliczany średni wiek życia jest wspólny i nie jest dzielony ze względu na płeć, przez co mają większe emerytury niż powinny. To ta ca mi pi3rdoliła? Że kobiety są dyskryminowane, bo dłużej żyją w biedzie xDDDD jak już ktoś chce dyskutować z Pokaż całość