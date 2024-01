A ja miałem taką sytuację w aptece, że pani musiała jakiś antybiotyk kupić dziecku pilnie i nie mogła bo nie miała gotówki, a karta nie działała...



Prosiła i blagala, że musi. Pani magister odesłała ja jednak do bankomatu. Nim doszło do mnie to zdążyła wrócić do apteki, że nie może nic wypłacic, a musi kupić.



Wpadła na pomysł zapłacenia blikiem i wtedy okazało się, że bank ma przerwę techniczną.



Sytuacja miała miejsce