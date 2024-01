gdyby nie to, że Kraków-Balice od lat są bardziej politycznie ułożone z byłym rządem i zabierają dużo lotów, oraz dają masę bonusów tanim liniom, to Katowice-Pyrzowice miałyby dużo lepszy wynik. Są dużo lepiej położone dla podchodzenia do lądowania i startów. Odpowiednio oddalone od dużych skupisk osiedli, a jednocześnie fajnie skomunikowane. To Katowice-Pyrzowice powinny być głównym lotniskiem dla południa Polski i nie tylko. Wystarczy lepiej się dogadać z liniami lotniczymi, ale do tego Pokaż całość