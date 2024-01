Pracuje w Polsce już 25 lat, startowałem w 1999 roku, w syfie i motywacji w stylu 'na twoje miejsce jest 5 innych'. Trochę się polepszyło ale tylko ze względu na brak kadr. Poza tym polskie fimry to wciąż szczyt prostactwa i murzyńskiego wyzysku.

Te wszystkie 'niemieckie montowanie' to najlepsze co mogło spotkać polski rynek pracy w relacji firma - pracownik.

Najlpeszy przykład świata to perła Podhala - praslowianskie Fakro vs duński VELUX..