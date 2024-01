Mniej wszystkiego, materiału, oraz prac domowych. Matura za uśmiech, magister za wierszyk na pamięć.

A potem płacz, bo pracy nie ma, bo TO SZKOŁA NIE PRZYGOTOWAŁA DO ŻYCIA!



Ludzie to idioci, myślą, że jak łatwiej będzie, to nagle debile lekarzami zostaną.