Chłop jest jak galareta, podejrzewam że pozwolił jej wrócić bo się bał konsekwencji, kwadrat pewnie w kredycie, który musiałby on płacić plus alimenty na trzy kaszojady mogą wpędzić do grobu. JPRDL że ja wyszedłem po dwóch rozwodach praktycznie bez strat i z własnymi dziećmi to jest normalnie cud. Ale płacę za to do dziś mentalnie niestety.