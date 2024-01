Taras robiłem w piku cenowym że 2 lata temu i mówię w tej hurtowni:

- poproszę to - 30m2

- ok.. nie ma teraz, nie wiemy kiedy będzie ani w jakiej cenie, teraz poproszę 2000 zaliczki a jak będziemy znać terminy i ceny to dogadamy resztę...



No uj co miałem zrobić- zgodziłem się i taras przyjechał 2 miesiące później ale we w miarę cenach sensownych XD