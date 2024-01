Pokaż całość

Jak się doda te wszystkie elementy:- prawo chroniące okupantów i złodziei, wymierzone we właścicieli, zniechęcające do wynajmu przez osoby prywatne- wakacje kredytowe, bezpieczne kredyty, dopłaty etc., windujące ceny mieszkań- brak jakiejkolwiek ochrony przed masowym wykupemto przestaję wierzyć, że to jest przypadek albo głupota. To musi być celowe i zorganizowane działanie - komuś tu bardzo mocno zależy, żeby ceny mieszkań rosły, mimo że cały czas powstają nowe