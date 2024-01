Dla polityka dopłaty to plus (większa wartość majątku trzymanego często w 100% w nieruchach).

Dla partii - plus (pompowanie PKB, ładnie wygląda na wykresie).



Dodatkowo poszkodowana grupa (ludzie 25-40, którzy z racji posiadania nierucha nie mogą uczestniczyć, ale chcieliby zmienić mieszkanie lub się przeprowadzić) jest mniejsza, niż grupa zyskująca, więc politycznie to też plus.



Nie ma się co łudzić, politycy będą sypać kasą z helikoptera.