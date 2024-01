"Mieszkanie na Start" to nieprzemyślany i szkodliwy pomysł, który nieodmiennie doprowadzi do dalszych wzrostów cen, niedostępności mieszkań i transferu pieniędzy podatnika do kieszeni banków i deweloperów. Rząd powinien się z niego wycofać, ale raczej tego nie zrobi. [FELIETON]