Może jak się szczegółowo pochylą nad treścią tych egzaminów zawodowych to w nowej formule w końcu będą treści bardziej przydatne w zawodzie? ¯\(ツ)/¯ W mojej firmie nie ma takiego pracownika, który by miał pozytywne zdanie o egzaminach innych niż techników elektryków i elektroników. Cała reszta out i do napisania od nowa.