gdy dzwonimy po karetkę, pod żadnym pozorem nie wolno mówić, że ktoś pił alkohol, bo ich tam, na alarmowym, chyba uczą, żeby ignorować takie połączenia, u mnie kiedyś, jeszcze na studiach, znajomy zatruł się alkoholem i miał problemy z oddychaniem, to dostaliśmy od dyspozytora informację, że "mamy położyć go spać" i musieliśmy sami ogarniać kogoś, kto go zawiózł do szpitala, mimo że to był ich zasrany obowiązek ( ・ へ ・ )