Cytat z artykułu:



Ceny na naszym rynku w większym stopniu podtrzymują dziś zatem koszty zakupu uprawnień do emisji CO2.



Czyli to jest sztucznie zawyżana cena unijnym "podatkiem od CO2 czyli od niczego".



No cóż za unijną politykę (religię?) klimatyczną muszą płacić zwykli ludzie.

Tymczasem zyski zgarnia kto inny (uspołecznianie strat, prywatyzacja zysków).