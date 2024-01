Poza clickbajtowym tytułem warto pamiętać że zarzut to było "sprowadzenie ryzyka katastrofy w ruchu lądowym", co po prostu w takiej sytuacji jest niemożliwe do udowodnienia.



W polskim prawie po prostu brakuje przestępstwa sprowadzenia zagrożenia spowodowania poważnego wypadku, które zagrażałoby życiu czy zdrowiu choćby jednej osoby. W Polsce jest to wykroczenie (KW par. 86), zagrożone grzywną.



Trudno oczekiwać że sąd skaże go za coś czego w KK nie ma, bądź za coś czego