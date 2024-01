Tak jak trzeba patrzec niemcom na ręce to w tym przypadku trochę burza w szklance wody. No całe niemieckie wybrzeże Morza Północnego to parki narodowe, a porty w Hamburgu, Bremie, czy Emden jakoś działają (patrz mapka). A poza tym np ujście Warty to też park narodowy a jakoś nie ma problemu z użytkowaniem połączenia Odry z Wisłą przez Noteć i kanał Noteci.



No i źródło to raczej znane skłonności propisowskie.