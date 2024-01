Polscy kierowcy kiedy jedziesz na sygnałach...jedzie tirem nic nie widzi bo rozmawia przez telefon ,nawet z naprzeciwka mu mrugaja on ,nie wie o co chodzi ...kierowcy którzy stają na zwezeniach ,wysepkach blokując jakikolwiek w ogóle przejazd ,no ale przecież tak uczyli żeby się zatrzymać, tylkp nie uczyli żeby myśleć, że jak przejechać wysepka skoro są na niej znaki...kierowcy którzy hamują w ostatnim momencie jakbyś za blisko jechał to wjazd w dupe murowany...no Pokaż całość