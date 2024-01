A może by tak najpierw rozwinąć kolej, która w naszym kraju jest tragiczna? Gdybyśmy mieli ułamek tego co ma np. Japonia to bym łykał w ciemno, że projekt się uda. Wiedząc jaką mamy "szybką i sprawną" kolej wiem, że każdy będzie pił melisse na uspokojenie przed wyjazdem do CPK. Jak zobaczę usprawnienienie ruchu kolejowego to uwierzę, bo na razie to zapowiedzi