Nie pojmuje tej logiki. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Po co przeznaczyć te pieniądze na rozwój nauki lub łatwiejszy dostęp do edukacji dla młodych?

Po co mniej zabrać w podatkach, by te pieniądze zostały w kieszeni ludzi, którzy lepiej wiedzą na co je wydać?

Lepiej utrzymywać hodowle afrykańskich inżynierów, którzy nie wniosą nic do społeczeństwa.

Ten świat ma twarz klauna. ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( Pokaż całość