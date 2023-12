UE to komunistyczny scam, klimatyzm to neokomunizm na sterydach technologicznych. Ludzi trzeba uświadamiać, że wchodząc do Unii, nie kazano im się godzić na tak drobiazgowe #!$%@? się w ich życie, i że mamy do czynienia z tworem zupełnie różnym od reklamowanego.

Ale muszę przyznać, że po lockdownie mam dużo mniejsze nadzieje na jakikolwiek bunt. Ludzie dali się podeptać "dla świętego spokoju", a potem wybrali do rządzenia tyranów, którzy to wprowadzali/popierali.