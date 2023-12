Pokaż całość

Jak chcesz sprzedać parę ton jabłek na białorusko/rosyjski rynek i uratować przy tym polskich sadowników to jesteś ruską onucą.Jak chcesz żeby już dawno zakupiony i opłacony węgiel z rosji do nas przyjechał to jesteś ruską onucą.Jak nie chcesz wyrzucić z kraju firm które dalej działają w rosji to jesteś ruską onucą!Jak zjadłeś na święta sałatkę z kukurydzą bondiuele to jesteś ruską onucą.Jak nie jesteś Polską i handlujesz