No q*wa jakoś nie jestem zaskoczony... kałdziarz. Ja nie wiem, większość kierowców tej marki to ma jakieś deficyty mózgowe. Kiedyś zatrąbiłem na jednego debila co mnie wyprzedzał na łuku, na podwójnej ciągłej w lesie, to sie koleś zatrzymał, robi dym i mi mówi, że on ma prawo mnie tak wyprzedzić, bo wg niego moje auto kopci. I ON MA PRAWO MNIE WYPRZEDZIĆ W DOWOLNYM MOMENCIE. xD Fajnie fajnie, prawko z chipsów wyciągnął, Pokaż całość