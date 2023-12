Przez wiele lat zatruwali komuś życie i takie śmiesznie niskie wyroki? W takich sytuacjach powinien być możliwy, jakiś nakaz przeprowadzenia się. Wysokie kary pieniężne, w artykule nie podali o jakich kwotach mowa, na rzecz pokrzywdzonych. Dożywotni zakaz zbliżania się do ofiar a zamiast więzienia prace społeczne przez długi okres. Jak trafią do więzienia, to będą jeszcze bardziej zdemoralizowani, poza tym nie będzie z nich pożytku.