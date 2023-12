no #!$%@?, dziwicie się. nikt nie zauważył, że jedyne zmiany w prawie, które wprowadza nam UE, to ograniczanie czegoś?



albo ograniczanie wydobycia, albo ograniczanie jazdy po miastach, albo ograniczanie produkcji samochodów, albo ograniczanie rodzajów elektrowni. tylko ograniczenia.



no sorry, to jest zwyczajny przykład, jak działają rządy lewicowe. przejmują władzę w bogatych, rozwiniętych krajach, i wprowadzają swoje wymysły. i to hamuje rozwój.



i za 50 lat chińczycy będą ekologicznym skansenem, bo sobie opracują Pokaż całość