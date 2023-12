Do zawodu może powrócić adwokat oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Publicznie powiedział on, że była to konfrontacja dobrego samochodu z trumną na kółkach. W postępowaniu dyscyplinarnym jest jeszcze możliwość kasacji, a odwieszono mecenasa, bo zapłacił zaległe składki