Republika Komi to są bliscy krewni Finów. Język komi jest bardzo bliski fińskiemu. Ogromna część Rosjan, a może i większość to ludność ugro-fińska czy nawet fińska (Ludy fińskie) zeslawizowana lub nie. Kilka milionów Rosjan mówi na codzień w językach ugro-fińskich. Jeżeli patrzeć szerzej, czyli na ludy uralskie, czyli na grupę, do której zaliczają się ugro-finowie, to jest ich jeszcze więcej- np. Nieńcy, dalecy krewni Finów z arktycznej części Rosji na zdjęciu.

