Aby się ogrzać będziesz musiał kupować drogi prąd z odnawialnych źródeł

Pokaż całość

Jakby w PL 5M mieszkań spalało tonę węgla rocznie to żeby ograć domy przez 4 miechy potrzebowałbyśmy średnio ok. 10 GW energii. Jak wiadomo są dni cieplejsze i mroźniejsze więc powiedzmy 20-30 GW - no bo nie oszukujmy się fotopanelami to sobie w zimę domu nie ogrzejesz.Teraz popatrzmy ile lat budujemy EJ i widać że jesteśmy w czarnej