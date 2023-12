Sól drogowa, pożary wypisk opon, smog codziennie po 1000-1500% (zapraszam mapa airly), cytrusy pokryte Imizalilem (jak nie wiesz co to polecam się dowiedzieć), zboże techniczne z Ukrainy oraz mąką z Roundapem- jesz codziennie, do tego brak ruchu, fajki, otyłość, alkohol, dieta trans ... super, ciekawe skąd to wszystko? Jedyny czynnik niemodyfikowalny a istotny to wiek.