Musza sie spieszyc bo obecny cykl sloneczny konczy sie chyba w 2025 i temperatury spadna, wiec do tego czasu musza wprowadzic jak najwiecej lewackich i zamordystycznych zmian, by wykazac ze zamordyzm dziala. W 2025 oglosza ze to ich zasluga.

Jak kaplani egipscy, ktorzy wmawiali plebsowi, ze to dzieki darom i posluszenstwu, oraz modlom kaplanow, udalo sie przywrocic Slonce, by znow swiecilo.

Ta sama metoda dzialania, tak samo durny plebs, tylko inny proces Pokaż całość