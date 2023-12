Przy -8 moja miał zasięg 150km. Nówka sztuka, W pełny naładowany, prędkość 140km/h trasa Gdańsk - Grudziądz.



We wrześniu jechałem w długą trasę 90km/h to zasięg był około 500km. Przy 130 spadł do około 350km.

Mróz albo prędkość autostradowa to dramat, nie przejedzie 200km. Do miasta super i innego auta nie chciałbym ale na trasę nie nadaje się w żadnym wypadku.