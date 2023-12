Po śmierci ojca pan Dariusz, pan Robert i pani Renata odziedziczyli rodzinny dom we wsi Rzeplino, ale i dług w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pan Dariusz spadek odrzucił, jednak sędzia to właśnie jego wskazał na spadkobiercę, przez co komornik blokuje pieniądze na jego koncie.