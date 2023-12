Za takie clickbajty to powinien iść zakop.

3.5 promila! ŻĄDA uniewinnienia! To KONIEC procesu.

Łomakoboskocórko, adwokaty chcą żeby ich klient do więzienia nie poszedł!



A tymczasem sprawa zupełnie standardowa - prokurator żąda najwyższej możliwej kary, obrońca najniższej (tzn. uniewinnienia), podważając wszystkie dowody.



Larum radzę podnosić dopiero po wyroku sądu i to tak naprawdę dopiero w drugiej instancji, bo sądzę że nie istnieje żaden możliwy wyrok od którego nie odwoła się przynajmniej jedna Pokaż całość