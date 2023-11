Likwidacja gotówki w PL = likwidacja polskiej gospodarki.Nawet nie macie pojęcia na jaką skalę januszexy płacą ludziom "premie" pod stołem, ile kasy płynie z wszelkiego rodzaju popołudniowych i wieczornych fuch. Jak to utną to cofamy się do lat 90. poza obszarami gdzie są oddziały dużych korporacji.