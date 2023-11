Po co w ogóle są odprawy za bycie ministrem? Wtf co to za dodatkowy paśnik, nie dość się nachapali podczas urzędowania?



Mam nadzieję że w TVP po przejęciu władzy będzie grzane jak bardzo wzrosły wydatki kancelarii prezydenta za rządów PiSu, a potem zostanie ona zagłodzona drastycznym obcięciem budżetu. Adrian musi dostać po dupie za to co odwala.