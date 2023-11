Dotychczasowa praktyka sądowa to zmora wynajmujących, która niszczyła rynek. Najemca nie płacił, a mimo to nie ponosił wielkich konsekwencji. Do rozstrzygnięcia sądowego zajmował mieszkanie, a właściciel musiał czekać i wnosić opłaty za mieszkanie do momentu, aż nieuczciwy najemca się wyprowadzi.