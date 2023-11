PiS jest sam sobie winien. Nie powinien nigdy godzić się na KPO - wspólny dług to pierwszy krok ku federalizacja. Nigdy nie powinien godzić się na mechanizm "pieniądze za praworządność" cokolwiek to ma znaczyć.

Cały problem PiSu był taki, że to partia mocna tylko w gębie na użytek wewnętrzny dla starych bab. Jak przychodzi co do czego to robi wszystko jak chce Unia.