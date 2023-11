Nie miałem pojęcia ze Kraków jest tak ubogim miastem. Do strefy moga wjeżdżać auta 26letnie, które kosztują 2500. Jakby rozłożyć to na raty to wychodzi miesięcznie 45 złotych.

Jako mieszkańca Polski zachodniej strasznie mie to zdziwiło, ze mamy tak zaniedbane rejony w kraju.

Tylko co oni tam do tych samochodów tankują, skoro jedno tankowanie to 300zl?