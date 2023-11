Słodko-gorzki finał walki z dzikimi lokatorami w Krasnymstawie. Choć dzika lokatorka przestała płacić za wynajem w 2019 roku, to Witold Kurtyka pozostawał bezradny. Przez pięć lat nie był w stanie wejść do swojego domu! Udało się to dzięki naszej pomocy. Niedawno w sprawie nastąpił przełom.