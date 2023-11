No kto by wpadł na pomysł, że wprowadzenie kredytu 2% nie zwiększy podaży budowanych mieszkań, tylko podniesie ich ceny?



No na pewno PiS by na to nie wpadł, bo przecież oni nie zatrudniają specjalistów...



I tak PiS dał zarobić bankom i developerom, a jak zwykle wykiwał Polaków...



Patologia PiS