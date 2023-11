Izrael od 2007 okupuje nielegalnie Gazę. Stosuje aparthaid na Palestyńczykach. Zabija ich albo aresztuje przy byle jakiej okazji. Stosuje represje ekonomiczne. Blokuje ujęcia wody. A od miesiąca prowadzi intensywne ludobójstwo w formie bombardowania cywili, zabijania dzieci. Syjonistyczna propaganda mówi że Izrael się broni.. ale jak można się bronić przed okupowanym narodem? ONZ jest tutaj jednoznaczne -nie można. To co robi Izrael jest zbrodnia wojenna. Wszystkich których to oburza zapraszam 18 listopada do Pokaż całość