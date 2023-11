XD 30% chciałbym oddawać tylko tyle. Zarabiam 17k brutto. Za każdy dodatkowy 1000 złotych więcej wydane przez pracodawcę na mniej ja dostaję do ręki 420 zł xD a dodajmy do tego VAT, akcyzy i inne podatki to z pensji 30% mi ZOSTAJE xD Dodam że jakbym był na b2b to zamiast tych 420 PLN zostawałoby mi 810 albo i więcej jakbym wrzucił furę w koszty albo poszedł na ryczałt.