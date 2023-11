Mam pracownika, który kupił mieszkanie zgodnie z tego programu i teraz mamy problem, bo chcemy oddelegować go do drugiego zakładu ale zapisy w ustawie nakazują mu "prowadzenie gospodarstwa domowego", bo inaczej zaprzestaną dopłat.

Ani ministerstwo ani bank nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć chłopakowi czym jest "prowadzenie gospodarstwa domowego" i czy jeśli przeniesie się do pracy w inne miejsce ale jednocześnie jego zakupione mieszkanie będzie jego stałą bazą to straci dopłaty czy Pokaż całość